Thiaroye : les "Baye Fall" dicte leur loi au ministre de l’Intérieur

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique s’est plié, le week-end, à la loi des "Baye Fall". Ces derniers qui s’adonnaient à leur quête en vue de la cérémonie religieuse dédiée à Serigne Fallou, ont empêché le cortège d’Aly Ngouille Ndiaye de passer.



Le maire de Linguère, qui devait visiter les sites devant abriter l’emplacement des 5 commissariats pour prévenir les enlèvements et autres tueries d’enfants a été bloqué par ces "Baye Fall" au niveau de l’agence de la Société des eaux (Sde) de Thiaroye Tally Diallo, demandant l’aumône.



Les forces de l’ordre qui encadraient le convoi ont alors essayé d’arrêter quelques-uns de ces "Baye Fall", mais, leurs congénères s’y sont opposés. Et c’est grâce à un des gendarmes du cortège que la situation a été décantée. Finalement, les "Baye Fall", qui ont empêché pendant quelques minutes au cortège de poursuivre sa route ont finalement obtenu gain de cause, et continué paisiblement leur chemin.