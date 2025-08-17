Thiaroye -sur-Mer : Me El Hadji Mamadou Ndiaye appelle l’État à inscrire sa restructuration dans le budget national

Le maire de Thiaroye-sur-Mer, Me El Hadji Mamadou Ndiaye, a exprimé son inquiétude face aux conséquences des récentes inondations causées par le débordement du fleuve. Craignant que sa ville ne soit « rayée de la carte », il insiste sur l'urgence d'un projet de restructuration. Pour l'édile, « l’urgence, aujourd’hui, est de faire en sorte que le projet aboutisse ».



Il a signalé que « c’est un problème de financement qui bloque le projet. Je ne peux pas concevoir qu’on nous dise que l’État n’a pas 20 milliards pour financer ce projet au regard des enjeux », a-t-il lancé. Me El Hadji Mamadou Ndiaye a également exhorté les autorités à « inscrire la restructuration dans le budget national ». Il a tenu ces propos lors de son passage à l’émission en vérité sur Radio Sénégal.



Interpellé sur la visite du président de la République à Thiaroye-sur-Mer, le maire a répondu que cette visite est porteuse d’espoir. Selon lui, l’annonce faite par le chef de l’État de restructurer Thiaroye a redonné confiance aux populations. « Hier, lors de sa visite, toute la population était contente. Le président a constaté par lui-même et a dit que la solution, c’est la restructuration. Il a donné des instructions au ministère de l’Urbanisme pour y travailler. Nous ne faisons qu’applaudir et leur demander d’accélérer la cadence ».



Selon le maire, « la restructuration envisagée concerne à la fois la régularisation foncière, la création de voiries, l’assainissement, mais aussi la construction d’infrastructures et la prise en compte de l’avancée de la mer. Le projet implique également le déplacement de certaines familles, mais des solutions de relogement à l’intérieur même de Thiaroye ont déjà été identifiées », a fait savoir Me El Hadji Mamadou Ndiaye.