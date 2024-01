Thierno Alassane Sall dépose un recours et charge les 7 Sages: "Ces juges exposent le Sénégal "

Les recours se multiplient au Conseil constitutionnel après les multiples polémiques qui accompagnent le contrôle des parrainages. Après le Collectif des candidats spoliés de leurs parrainages", c'est au tour de Thierno Alassane Sall, leader du parti République des valeurs, admis au second tour de la validation des dossiers de parrainages.



Selon l'ancien ministre des Energies, les juges du Conseil constitutionnel, exposent le pays. "L'un des piliers essentiels d'une saine et transparente compétition est violé au vu et au su de tous. Il n'est pas nécessaire d'être un juriste pour s'en apercevoir. C'est par de tels actes que l'opinion juge le Conseil constitutionnel et les "Sages" qui le composent. Ces juges exposent le Sénégal en donnant à voir à tous que les principes les plus élémentaires du droit n'ont aucune considération à leurs yeux. Car si on ne peut s'en remettre à la justice, l'ultime recours, les institutions elles-mêmes sont menacées, comme le démontrent les derniers événements violents dans notre pays", a-t-il écrit dans son communiqué publié sur ses Réseaux sociaux.



Dans lequel communiqué, il annonce avoir déposé ce lundi 8 janvier 2024, auprès du Conseil constitutionnel des réclamations et un recours. "Ce dernier visait à constater la rupture d'égalité des candidats invités à régulariser la liste de leurs parrainages pour cause de doublons".



Il poursuit: "En effet, en fixant à l'ensemble des candidats concernés par ce "second tour" le même jour, le lundi 8 janvier 2024, pour régulariser les doublons constatés dans leurs listes de parrainages, le Conseil constitutionnel rompt de façon flagrante l'égalité entre lesdits candidats. Ainsi, les premiers contrôles ayant été effectués le samedi 30 décembre 2023, les candidats de cet premier lot ont eu 8 jours pour préparer la régularisation, tandis que ceux qui ont subi le contrôle en dernier lieu (le vendredi 4 janvier 2024) ne disposaient que de 3 jours".



Thierno Alassane Sall de déplorer: "En dépit de cette rupture d'égalité flagrante, du fait du seul Conseil constitutionnel, ce dernier passe outre le droit naturel de disposer d'un recours et poursuit en faisant fi des réclamations et recours déposés".