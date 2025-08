Thierno Alassane et le Juge Dème : « des Opposants du Non Essentiel », selon Amadou Ba

Le député Amadou Ba, membre de Pastef, est monté au créneau pour défendre le Plan de redressement économique et social, vivement critiqué par certains opposants. Il n’a pas mâché ses mots envers son collègue Thierno Alassane Sall, qu’il a comparé à « Don Quichotte », l’accusant de se lancer dans « une enquête internationale sur un scandale fictif » autour de l’Agence Sénégalaise d'Électrification Rurale (ASER).



Amadou Ba n’a pas non plus épargné l’ancien magistrat Ibrahima Hamidou Dème, l’accusant de « dénaturer volontairement » les propos du Premier ministre Ousmane Sonko sur les fonctionnaires milliardaires. Selon lui, Dème ne cherche qu’à « exister à travers une polémique aussi stérile que puérile ».



Le texte in extenso :



Le Premier ministre Ousmane Sonko annonce un Plan de redressement économique et social de 5667 milliards de fcfa sur 3 ans, au lieu de commenter positivement ou négativement ce plan, Thierno Alassane Sall, comme Don Quichotte poursuivant des chimères, s’est lancé dans l’« investigation » internationale du fictif scandale Aser, sans mandat ni pouvoir rogatoire, tout en refusant obstinément de débattre avec le DG Jean Michel.



Le Juge Dème ne fait pas mieux. Muet totalement sur le PRÉS, il va dénaturer des propos de Pros sur les fonctionnaires milliardaires juste pour exister par la polémique puérile et stérile.



Voilà le malheur de la démocratie sénégalaise actuellement, avec des Opposants qui délaissent les sujets capitaux d’intérêt national, pour s’empiffrer de polémiques sans épaisseur.



Nous attendions tous leurs commentaires sur le PRÉS. Malheureusement ils ont préféré être des « Non Essentielistes » du champ politique ; et le vide laissé, profite aux ChronOpposants et ChronoDealers.



Nous avons au moins la preuve, grâce au silence assourdissant de grands opposants, que le Plan de redressement économique du PM Sonko est excellent jusqu’à susciter l’indifférence de l’opposition.