Thiès : 9 Thiantacounes ont entamé une grève de la faim illimitée

Les Thiantacounes détenus dans l’affaire du double meurtre de Médinatoul Salam mettent leur menace en exécution. En effet, après 6 ans de détention, ces disciples de Cheikh Béthio Thioune incarcérés à la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Thiès avaient écrit aux autorités pour exiger d’être jugés.



Mais, sans réponse satisfaisante, huit (8) d’entre eux avaient menacé de se suicider. Ils ont été rejoints par une neuvième personne, dans la diète qu’ils ont entamée ce 26 novembre. Dans une lettre adressée à L'Association pour le soutien et la réinsertion sociale des détenus (Asred) ces détenus ont rappelé, qu’ils n’exigent pas d’être libérés, mais au moins que leur procès s’ouvre afin de savoir à quoi s’en tenir.



Devant ces risques qu’encourent les grévistes de l faim, Ibrahima Sall et Cie ont exhorté les autorités judiciaires à se pencher, dans les meilleurs délais, sur ce dossier.



Le ministre de la Justice, Pr Ismaïla Madior Fall, avait déclaré ce dimanche que leur procès allait s’ouvrir «très bientôt.»