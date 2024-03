Thiès : Bassirou Diomaye Faye s’engage à faire des révélations sur les litiges fonciers s’il est élu

La « Place de France » de Thiès a reçu la caravane de la Coalition Diomaye Président. Le fief du député et membre de Yewwi Askan Wi Biram Souleye Diop a massivement accueilli le candidat à la présidentielle Bassirou Diomaye Faye. Pour le maire de la ville Babacar Diop, « la victoire à Thiès elle est déjà acquise. »



Selon Bassirou Diomaye Faye « notre adversaire parle de second tour mais on ne va pas aller au deuxième tour. Il y’a un candidat depuis qu’il a vu mon balai il n’a plus la paix, il dit que je suis dangereux. J’ai une parcelle ici à Thiès acheter en 2009. Élisez moi il y aura des lotissements pour les Thiessois. Il y’a des gens qui ne viennent pas de Thiès et a qui on a octroyé plus de 500 terrains. Toutes ces personnes qui trempent dans ces magouilles je les connais si vous voulez les connaître élisez moi. »



De son coté, Biram Souleye Diop a exhorté les jeunes à aller chercher leurs cartes d’identité. « Les préfectures et les sous préfecture sont remplis de cartes, allés les chercher. Le 24 mars ne prenait pas le bulletin de Amadou Ba, celui qui le touche deviendra un voleur. Le soir du vote on va gagner à 90% », a-t-il lancé.



La foule s’est dispersée à 7 h 30.