Thiès Nord : Yankhoba Diatara gate les femmes, les jeunes et les étudiants, et conquiert la zone

C'est en compagnie du maire sortant, Lamine Diallo et d'autres responsables que la délégation de la coalition Bennoo Bokk Yaakaar, conduite par le ministre Yankhoba Diatara a déferlé dans les artères de la zone Nord.



La délégation qui a effectué plusoeurs stops du fait des bains de foule simultanés aux différentes intersections de Diakhao a marqué des arrêts pour vivre la ferveur avec les populations venues manifester leur soutien à la coalition chez les responsables Mantoulaye Diouf et Alioune Badara Diop.

Ensuite, Yankhoba Diatara et la délégation ont fait cap chez Habib Niang où une grande mobilisation les a accueillis.



Entre animation, chants de victoire, l'ambiance était au rendez vous. Les sons des moteurs des véhicules, les sonorités des camions de sonorisation, le vrombissement des pots d'échappement des motos, les sifflets, tout vivraient au rythme de la victoire de la coalition.



Prenant la parole, Habib Niang est revenu sur son respect de la consigne présidentielle l'enjoignant de ne pas mettre en place de liste parallèle et de soutenir les candidats choisis. Habib Niang a aussi fait part de sa force de frappe à la délégation. " Ce n'est pas ici que je dois vous recevoir mais au stade. C'est pourquoi je n'ai invité que les présidents de section" à t-il lancé.

Le ministre Yankhoba Diatara qui a salué la forte mobilisation de son camarade, a témoigné à Habib Niang son engagement à travailler avec lui. Mieux, il a promis d'intégrer ses groupements de femmes dans les financements qu'il a déjà commencé à octroyer aux femmes.



"Je sais que tu as déjà commencé à accompagner les femmes. Je vais t'y aider en les intégrant sur la liste des groupements que j'ai déjà commencé à appuyer. Et je leur dis que si je suis élu, je mettrai en place une banque municipale pour l'autonomisation des femmes à hauteur de 1 milliard" a promis Diatara.

Poursuivant dans la vulgarisation de son programme où la jeunesse occupe une place de choix dans les axes phares, le ministre Yankhoba Diatara a mis place une enveloppe de 50 millions pour leur formation et à promis de les accompagner pour bénéficier des financements de 4 milliards de la DER pour la ville de Thiès.



Les étudiants n'ont pas été en rade, le ministre leur a fait part de son projet de renforcement de la bourse municipale pour les soutenir.

La délégation a par la suite conclu ses activités avec une procession de Diakhao a Nguinth. Thies Nord est ainsi conquis avec sa liesse populaire qui a accompagné la coalition sur le tracé.

Les militants et sympathisants soutiennent qu'à la date du 23 janvier, la victoire ne sera qu'une rediffusion.