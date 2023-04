Thiès : après le départ de Idy, les militants de l'Apr "investissent" Habib Niang

La séparation entre le parti Rewmi et la coalition Benno Bokk Yakaar ( BBY, mouvance présidentielle) est actée avec la démission de Idrissa Seck de son poste de président du Conseil économique sociale et environnementale (Cese) et de ses responsables de parti qui étaient ministres dans le gouvernement de Amadou Bâ. Suite à leur départ, le chef de l’Etat, Macky Sall, perd ainsi des alliés de taille à Thiès (70 kilomètres de Dakar) à quelques mois de la présidentielle de 2024. Qui pour les remplacer ? Selon des membres de l’Alliance pour la République (Apr), Macky Sall peut bien compter sur Habib Niang pour assurer ses arrières dans la cité du rail.



« Il faudra au camp présidentiel des pointures de taille pour renverser la tendance dans la cité du Rail », ont estimé, d'emblée, Younouss Diatta et Marie Lopez, respectivement Pr de français et juriste.



Ces derniers, proches de Habib Niang, qualifient l’homme comme un « fidèle allié du chef de l’Etat qui s’est imposé du fait de sa base mais aussi pour sa partition très approuvée dans le social, le nouveau chef du bureau Cadastre de Grand Dakar se prépare à un nouveau challenge, pour mettre la cité du refus dans l’escarcelle du pouvoir ».



Poursuivant leurs explications, ils ont rappelé qu’« il avait tenté, durant les dernières élections locales comme lors des législatives, à faire peser son poids politique sur la balance. En participant à la mobilisation durant la campagne mais aussi en soutenant les candidats investis de la coalition qui n’ont rien fait pour être investis ».



Younouss Diatta et Mme Marie Lopez de rappeler que lors de la fronde des militants lors des élections législatives dernières : « Habib Niang avait opté pour suivre les instructions du patron de Benno Bokk Yakaar (BBY) ».



Avant de revenir sur les mauvais résultats obtenus lors de ces élections : « Battue à plate-couture au niveau de toutes les communes, la coalition BBY payait ainsi le fruit d’un mauvais casting, le chef de l’Etat ayant été mal informé des véritables tendances au niveau de l’électorat local ».



A les en croire, durant cette période de déroute électorale, en l’absence notoire d’Idrissa Seck, « c’est Yankhoba Diatta qui tenait les premiers rôles, autant dans la gestion des troupes coalisées que dans la manipulation des fonds servis pour accompagner les candidats ».



Younouss Diatta et Mme Marie Lopez ont souligné que : « désormais, c’est un nouveau plan politique qui se déroule et les ténors de l’Apr qui ont fait la preuve de leur impuissance sur le terrain ne sont plus dans les plans de Macky Sall qui, après analyse des réalités politiques de Thiès, a décidé de miser sur son fidèle allié, force politique incontournable au-delà de son fief à Thiès- Nord ».



Pr Diatta et Mme Lopez de conclure : « Les militants d’Habib Niang ont toujours plaidé pour sa mise aux affaires, afin de lui donner l’envergure nécessaire pour les armes d’un combat que le camp présidentiel se fait un défi de gagner à Thiès ».