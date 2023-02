Thiès et Tivaouane valent bien une prière...Chronique Hebdo de Mamadou Lamine Diallo

Paris vaut bien une messe dit –ton .Thiès et Tivaouane valent bien une prière ! Le Président Macky Sall l’a tellement compris qu’il n’a pas lésiné sur les moyens pour mettre les petits plats dans les grands dans l’optique de réussir sa tournée économique entamée en grande pompe à Thiès.



À vrai dire, cette virée de trois jours dans le Cayor des profondeurs est plus qu'une tournée économique. Les enjeux sont autrement plus stratégiques.



Au contraire de Tambacounda, région périphérique dépourvue de tout et peu gâtée du fait de sa position géographique et de politiques publiques déséquilibrées, Thiès a pratiquement tous les atouts pour s’imposer comme la locomotive économique du pays, du moins le deuxième pôle de développement du Sénégal.



La prochaine Conurbation Thiès/ Tivaouane / Notto Diobass / Fandene/ Keur Moussa est intéressante dans l'optique de casser la macrocéphalie de Dakar.



Pas moins de 3000 Pme sont attendues dans cette nouvelle ville qui épousera à coup sûr les contours d’un pôle urbain attractif.



La relance des chemins de fer, de Senbus, Seniran mais surtout de la NSTS du vaillant capitaine d’industrie Ibrahima Macodou Fall aura-t-elle pour finalité d’apporter une vie de cocagne à tous ces Sénégalais qui vivront dans cette zone géographique attrayante ?



Rien n’est garanti d’avance tant les hommes politiques nous ont habitué à ce genre de promesses sans lendemain.

Autant dire que nous serons comme Saint –Thomas pour ne croire que ce que nous voyons.



Pour l’heure, une question taraude l’esprit des plus sceptiques : où sont passés les 2744 milliards déjà investis par les pouvoirs publics de 2014 à nos jours dans la région de Thiès ?



Par ailleurs, le cachet politique voire politicien de cette tournée présidentielle est sans conteste.



À Thiès, le pouvoir Benno est dans l'opposition d’autant que le maire actuel Babacar Diop a été élu sous la bannière de Yewwi.

Autrement dit, le patron de la coalition présidentielle Macky Sall est en mode séduction.



Les Compromis dynamiques pour le second quinquennat sont aussi en téléchargement. Le « Mburok Soow » fonctionne visiblement. On a pu apprécier l’une des rares apparitions d'Idrissa Seck pourtant un des plus hauts personnages de l'Etat du haut de sa station de Président du Conseil économique et social. Idrissa Seck est pratiquement en perte de vitesse politique et son image est quelque part écornée du côté de l’opinion publique. Forcément cette visite présidentielle était un baromètre intéressant pour évaluer sa force de frappe politique.



Ce qui reste clair et net c’est que cette démonstration de force régionale constatée ce mercredi à Thiès entre dans le cadre de cette guerre des foules qui oppose depuis quelques temps Benno à Yewwi.



Cheikh Issa Sall le maire de Mbour, Magueye Boye sémillant maire de Khombole et grand concepteur de Xaal Yoon en route pour le second quinquennat , Habib Niang chouchou de la presse quotidienne, Abdoulaye Dièye DG de l’Aibd, Yankhoba Diattara, Abdou Mbow, Diop Sy Tivaouane,la forte mobilisation d'Alsar de Racine SY (les jaunes) ; bref une marée humaine a pris d’assaut Thiès pour réserver un accueil exceptionnel au Président de la République.



C’est connu, les foules ne sont plus un indicateur fiable pour jauger de la représentativité d’un homme politique.



Le Président Abdou Diouf lors de son dernier meeting avec flonflons, chapiteau et tout l’attirail de Jacques Séguéla le gourou de la com des socialistes, n’avait pas vu venir la déferlante Sopi. Idem pour Me Abdoulaye Wade lui-même en 2012 qui raillait le peu de monde qui entourait le cortège de l’actuel Président croisé dans l’arrière- pays …



Comparaison n’est certes pas raison mais il faut plus qu’une démonstration de force en termes de mobilisation pour s’attirer les faveurs de l’électorat.



2024 mère des batailles ne sera une partie de plaisir pour personne.