Thiès : les mareyeurs réclament l’ouverture immédiate du marché de Diassap

Les mareyeurs établis à Thiès (70 kilomètres de Dakar) demandent l’ouverture immédiate du nouveau marché de Diassap dont la construction a coûté plusieurs milliards de F Cfa mais qui reste fermé. Guidé par les professionnels du secteur, le maire de localité Babacar Diop s’est rendu au marché aux poissons sur la route de base hier, lundi et a pu constater leurs conditions de travail difficiles, entre allées inondées, insalubres et insécurisées.



Mame Maréma Mbaye, présidente des femmes mareyeuses de Thiès, a dénoncé les risques auxquels elles sont exposées. «L’un de nos collègues a même perdu la vie récemment après une attaque », a-t-elle rappelé. Elle a également insisté sur la nécessité d’ouvrir le marché moderne de Diassap et a interpellé directement le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, rapporte Libération ce mardi.



De son côté, Moussa Yekeni Diop, vice-président de l’association des mareyeurs, a alerté sur la fragilisation du secteur. Il a expliqué que l’épuisement des ressources locales oblige à importer du poisson de Mauritanie et du Maroc, alors que la pêche nationale est en difficulté.



L'édile de la localité, quand à lui, a rappelé l’importance stratégique de la pêche pour l’économie et la création d’emplois, particulièrement pour les jeunes et les femmes. Il a également insisté sur la nécessité de rendre opérationnel le marché de Dassap, afin d’éviter qu’il ne connaisse les mêmes problèmes de gestion que d’autres infrastructures similaires.



En attendant une décision officielle, les mareyeurs continuent de travailler dans des conditions précaires, mais restent déterminés à voir le marché de Diassap ouvert, perçu comme leur bouée de sauvetage, selon la même source.