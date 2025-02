Tierno Bocoum annonce une pause médiatique pour se consacrer à la transformation de son mouvement en parti politique

Dans un message publié sur sa page Facebook, Tierno Bocoum, président du mouvement AGIR, a annoncé son intention de s’éloigner temporairement de la scène médiatique au cours des prochains mois. Cette décision intervient après le récent décès de son frère, Abdou Salam Bocoum, dont il a tenu à remercier ses soutiens pour leurs prières et leur réconfort.



« Je tiens à exprimer ma profonde gratitude pour vos prières suite au rappel à Dieu de mon grand frère Abdou Salam Bocoum. Elles ont apporté à ma famille et à moi-même un réconfort immense en ces moments empreints de douleur », a écrit Tierno Bocoum.



Le leader politique a profité de cette occasion pour informer ses partisans de sa décision de prendre une pause médiatique. Selon lui, cette période lui permettra de se concentrer sur des projets importants, notamment la transformation de son mouvement, AGIR, en un parti politique. « Cette pause me permettra de finaliser la transformation de notre mouvement en parti politique, de mettre en place une plate-forme, et de consacrer du temps à l’achèvement de certains projets en cours », a-t-il expliqué.



Malgré cette retraite temporaire, Tierno Bocoum a tenu à rassurer ses partisans sur son engagement continu envers l’avenir du pays. « Soyez assurés que je resterai profondément connecté à l’âme de notre pays, toujours attentif à ses dynamiques et à son avenir », a-t-il affirmé.



Tierno Bocoum, connu pour ses prises de position critiques à l’égard du pouvoir en place, semble vouloir utiliser cette pause pour renforcer les structures de son mouvement et préparer les prochaines étapes de son engagement politique.