Tirage Coupe du monde U17 : le Sénégal dans le groupe D en compagnie du Japon, de la Pologne et de l’Argentine

Le tirage au sort de la Coupe du Monde U17, Indonésie 2023 a eu lieu ce vendredi 15 septembre. Le Sénégal est logé dans le groupe D en compagnie du Japon, de la Pologne et de l’Argentine.



L'Indonésie, pays hôte, disputera le match d'ouverture du tournoi contre l'Équateur, tandis que le tirage au sort de la phase de groupes a également donné lieu à un affrontement alléchant entre les deux derniers vainqueurs du tournoi, le Brésil et l'Angleterre.



La Coupe du monde U17 aura lieu du 10 novembre au 2 décembre 2023 et se déroulera dans quatre villes hôtes : Surabaya, Surakarta, Jakarta et Bandung. Les vainqueurs du tournoi seront couronnés à Surakarta le 2 décembre.