Tirs groupé des leaders de l’APR sur Idrissa Seck : Macky doit être au dessus de la mêlée (Pr Papa Ogo Seck)

Les sorties de Idrissa Seck contre le Président Macky Sall suscitent toujours de vives réactions de la part des membres du gouvernement. Et la dernière en date n’a pas échappé à la règle car c’est le chef de l’Etat en personne qui est monté au créneau pour descendre en flamme le chef de file du Rewmi.



Mais cette situation, loin d’être anodine doit, de l’avis de l’enseignant-chercheur à l'Université Gaston-Berger (UGB) de Saint-Louis, Pr Papa Ogo Seck, éviter. Car, a-t-il déclaré au micro de Sud Fm, le Président de la République, de même que ses ministres, doivent être au-dessus de la mêlée.



«Voyant qu’il n’y a plus d’opposition significative au Sénégal, il est normal qu’Idrissa Seck s’érige en lanceur de pierres. Mais, ce n’est pas parce qu’un leader de l’opposition fait des attaques que l’ensemble du gouvernement ou même le chef de l’Etat soit obligé de répondre. Parce qu’après tout, le président de la République, il est le Président de tous les Sénégalais. Donc il est censé représenter l’intérêt national. En aucun cas, ceci ne peut être remis en cause. Mêmes les réponses du Premier ministre ne sont pas en principes les bienvenues».



A l’en croire, la meilleure chose que Macky Sall devrait faire, c’est de laisser son cabinet politique porter la réplique au président du Conseil départemental de Thiès. Car, il y a une différence entre être président de la République et être un des leaders de l’opposition.