Tirs groupés sur Makhtar Cissé: la Cojer de Dagana accuse le Palais

Les jeunes de Dagana, ville natale du ministre du Pétrole et des Énergies, Makhtar Cissé, s’érigent en bouclier. Ils ont décidé de prendre la défense de leur mentor après que celui-ci ait été la cible des attaques venues de tout bord sur la gestion de la Senelec. Ils accusent les membres de la mouvance présidentielle (Alliance pour la République (Apr) ) d'être derrières ces critiques.



« Tout est orchestré au Palais. Il y a des faucons qui sont en train de manipuler l'opinion pour ternir l'image de Makhtar Cissé », a pesté d’entrée, le coordonnateur son la Convergence des jeunesses républicaines (Cojer) de Dagana.



M. Mbodji, dit Obama de prévenir les détracteurs de l’ancien Directeur général (Dg) de la Senelec qu’ils ne se laisseront pas faire. « Ils se trompent lourdement. Ils n'ont qu'à déchanter. Nous n'allons pas reculer. Nous allons faire face et leur répondre sur le champ politique », a-t-il lancé dans les colonnes de l'AS. Non sans rappeler les intentions de Makhtar Cissé qui, dit-il, « n'est intéressé que par la réussite du mandat de Macky Sall ».



Et, « Ce n'est pas aujourd'hui que des gens malintentionnés terniront son image », a-t-il conclu.