Togo: le gouvernement donne un mois aux camions hors gabarit pour se mettre aux normes

C'est un communiqué conjoint des ministres de la Sécurité et des Transports pour appeler au respect du règlement 14 du Conseil des ministres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine qui a fixé les gabarits des camions de transports.



Pour le ministre togolais des Transports routiers, Affoh Atcha-Dedji, cette pratique crée des désagréments et abîme les routes. « Le États de la zone UEMOA ont fait beaucoup d'efforts et nous le constatons ici au Togo où l'État investit beaucoup dans les infrastructures routières. Ces infrastructures se dégradent très rapidement et c'est grave car ce sont des investissements importants ».



S'y ajoutent, poursuit le ministre, les nombreux accidents mortels qu'occasionnent ces véhicules sur les routes. Les transporteurs comprennent la décision, mais affirment être contraints de modifier leurs camions, compte tenu de la concurrence.



« C'est vrai que le camion devient plus long que d'habitude, ce qui peut amener des accidents, explique un transporteur. Mais aujourd'hui, on est obligés de modifier notre camion pour pouvoir prendre quatre containers et satisfaire nos clients ».



Plusieurs moratoires ont été accordés aux transporteurs depuis l'adoption du règlement 14 de l'UEMOA. Celui-ci est le dernier indique le gouvernement.