Togo: le mur d'une salle de classe s'effondre, deux enfants morts

C’est un pan du bâtiment de trois classes en terre battue qui s’est effondré mercredi 27 septembre. Les deux élèves, une fillette de six ans et un garçon de sept ans, étaient au tableau. L’instituteur se tenait non loin de là, selon des villageois contactés. Les deux élèves ont succombé sous les décombres. L’instituteur est lui toujours hospitalisé à Blitta. Les habitants sont toujours sous le choc.



À peine 24 heures après la reprise des cours, le ministre de l’Enseignement a demandé la fermeture d’un lycée aussi à Lomé, pour des raisons de sécurité des enfants. Plusieurs écoles sont encore construites en terre battue et en paille séchée, essentiellement dans les villages les plus reculés du pays.



« Il est urgent de penser à leur réhabilitation ou à la construction de salle de classes », confie un conseiller municipal de la région.