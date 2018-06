Tony Kross sauve l'Allemagne

"Le football est un jeu qui se joue à 11 et à la fin c'est l'Allemagne qui gagne". Assertion encore vérifiée une fois de plus ce samedi au terme d'un match complètement fou où les Allemands réduits à 10 après l'expulsion de Jérôme Boateng n'ont dû leur salut qu'à la patte droite de Tony Kross.



Les Allemands reviennent dans ce groupe avec trois points et auront leur destin en main face à la Corée du Sud déjà éliminée.