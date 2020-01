Top 10 des joueurs les plus chers au monde: Mbappé 1er, Sadio Mané 5e

Le Parisien Kylian Mbappé arrive en tête du classement

Premier de notre classement des 30 qui font le football français, dévoilé ce mardi dans L'Équipe, Kylian Mbappé l'est aussi du classement des joueurs possédant les plus hautes valeurs de transfert estimées, dans les cinq grands Championnats européens, selon l'Observatoire du football, un groupe de recherche du Centre international d'étude du sport (CIES), basé à Neuchâtel (Suisse). L'attaquant du PSG (21 ans, sous contrat jusqu'en 2023) arrive devant l'Anglais Raheem Sterling (Manchester City) et l'Égyptien Mohamed Salah (Liverpool).



Sa valeur a encore progressé depuis juin

Transféré à Paris en 2018, pour 185 M€, le champion du monde en vaut désormais 265,2, d'après les calculs du CIES, qui s'est basé sur plusieurs critères, comme l'âge, la durée du contrat, le potentiel mais aussi l'inflation du marché et « la logique prédictible » à laquelle répondent les transactions, pour établir son classement. La valeur de Mbappé établie par l'organisme suisse a augmenté sensiblement depuis juin 2019 : déjà en tête du classement, les chercheurs évaluaient alors le coût de son transfert à 252 M€.



Le Sénégalais Sadio Mané, qui sera sans doute sacré Ballon d'or africain, ce mardi au Caire, est à la 5e place de ce classement. Sa valeur marchande est estimée à 155,6 millions d'euros.



Neymar en 19e position

À noter que parmi les dix premiers, cinq joueurs évoluent en Premier League. L'autre star du PSG, le Brésilien Neymar, se classe en 19e position, avec une valeur estimée à 100,40 M€. Le club parisien est le plus présenté avec sept joueurs (Mbappé, Neymar, Paredes, Diallo, Marquinhos, Kehrer et Icardi) parmi ceux valorisés à plus de 50 M€ dans les cinq grands Championnats européens.



Top 10 des joueurs les plus chers en 2020 (selon le CIES)

1. Kylian Mbappé (21 ans, Paris-SG), 265,20 M€

2. Raheem Sterling (25 ans, Manchester City/ ANG) 223,7

3. Mohamed Salah (27 ans, Liverpool/ ANG) 175,1

4. Jadon Sancho (19 ans, Dortmund/ ALL) 168,9

5. Sadio Mané (27 ans, Liverpool/ ANG) 155,6

6. Harry Kane (26 ans, Tottenham/ ANG) 150,5

7. Marcus Rashford (22 ans, Manchester United/ ANG) 134,3

8. Lionel Messi (32 ans, FC Barcelone/ ESP) 125,5

9. Antoine Griezmann (28 ans, FC Barcelone/ ESP) 123,6

10. Lautaro Martinez (22 ans, Inter Milan/ ITA) 115,7.



Avec L'Equipe