Top Déclarations de la semaine : Buffon dit adieu à Astori, Tapie et Sacchi donnent une leçon au PSG, Draxler tape sur les doigts d'Emery.

Du sérieux et du moins sérieux pour connaître le meilleur des petites phrases des acteurs du ballon rond. Découvrez le classement de toutes les déclarations qui ont fait les choux gras de la presse cette semaine.

1. Gianluigi Buffon, à propos de Davide Astori – «Tu étais la meilleure expression d'un monde antique et ancien, dans lequel des valeurs telles que l'altruisme, l'élégance, l'éducation et le respect de son prochain étaient primordiales. Félicitations, vraiment. Tu as été l'une des plus belles figures sportives que j'ai pu croiser tout au long de ma carrière» (Instagram, le 04.03.2018) Le magnifique hommage de la légende de la Juventus à son ex-partenaire en sélection italienne, Davide Astori, décédé dans la nuit de samedi à dimanche d'une crise cardiaque. La classe absolue.

2. Bernard Tapie – «Les managers du PSG, ce sont des patrons de pétrole. Ça ne marchera jamais de cette façon-là. Il faut que l'intégralité du pouvoir soit confiée à quelqu'un qui sait ce qu'est le football. Qui vibre pour ça et en a les connaissances. Le patron, c'est celui qui paie et au PSG, il n'y a pas de patron. L'émir du Qatar ne va pas faire l'équipe» (CNews, le 07.03.2018) L'ancien dirigeant de l'OM, qui a connu de grands succès, estime que le PSG a tout faux dans sa manière de gérer. Pour l'homme d'affaires, un énorme coup de balai s'impose.

3. Arrigo Sacchi – «Le Real a affronté un adversaire très faible. Le PSG est un groupe de joueurs, le mot 'jeu' peut paraître abstrait, difficile à décrire, mais il a fait toute la différence ce soir. Les idées, ça ne s'achète pas» (Sky Sport Italia, le 06.03.2018) Le légendaire coach du Milan AC a enfoncé le PSG plus bas que terre après sa prestation très moyenne contre le Real Madrid. Pour l'Italien, tout est à revoir.

4. Julian Draxler – «Il a été insensible et je ne l'ai pas bien compris. Je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai été surpris et énervé. (…) Le Real Madrid a joué tranquillement et n'était pas nerveux. On a fait tourner le ballon mais tu ne peux pas gagner en faisant juste ça. Tu dois mettre la pression sur le Real quand tu perds 3-1, pas juste faire des passes et espérer que quelque chose tombe du ciel. On mérite d'être éliminé. Cet été, nous avons dépensé 400 millions d'euros et tout le monde disait que ça allait changer les choses, mais on a échoué à passer ce tour» (ZDF, le 07.03.2018) L'ailier allemand a cartonné Unai Emery suite au revers contre le Real Madrid. Et ne s'est pas fait prier pour critiquer le style de jeu pas du tout adapté du PSG à ce niveau. Ça fait mal…

5. Marcelo – «L'histoire du Real parle pour elle. Beaucoup de gens doutaient avant les deux matchs. Nous, on n'a pas parlé. On n'a pas donné d'interview. On a parlé sur le terrain» (Zone mixte, le 06.03.2018) Le très, très haut niveau résumé en quelques mots par le latéral gauche du Real Madrid. Des propos qui font très mal au PSG.

6. Daniel Riolo, à propos de Marco Verratti – «C'est sans espoir. Il ralentit le jeu et n'y arrive pas. Il faut le vendre et passer à autre chose. La Juve en fera un homme. Le PSG n'a pas su le faire. Il a fini avec un rouge. C'est inadmissible ! Insupportable» (RMC, le 06.03.2018) Pour le journaliste, l'histoire d'amour entre Verratti et le PSG doit cesser au regard de la nouvelle prestation inacceptable de l'Italien contre le Real Madrid. Une de plus…

7. Joan Gaspart – «Figo est parti avec préméditation et il n'y pas eu de temps pour renouveler l'équipe et avec Neymar, il a pu être remplacé. Figo est un lâche qui nous a trahis et Neymar est parti pour l'argent. Point» (Sport, le 06.03.2018) L'ancien dirigeant du FC Barcelone n'a toujours pas digéré le départ de Figo vers le Real Madrid, bien plus préjudiciable que celui de Neymar vers le PSG.

8. Claudio Ranieri, à propos de Dimitri Payet – «Payet doit rendre le ballon. C'est le football. Donc 'viva le football'. Les gentlemen rendent le ballon, les autres, non. Ce sont ceux qui sont intelligents» (Conférence de presse, le 04.03.2018) L'entraîneur nantais en veut terriblement au capitaine de l'OM, qui n'a pas rendu le ballon aux Canaris alors que Ciprian Tatarusanu l'a dégagé en touche suite à une blessure. Conséquence, le FCN a concédé l'égalisation sur la dernière action du match…

9. Ciprian Tatarusanu – «C'était le pire jour de ma vie. C'est une honte qu'il n'y ait pas une minute de silence pour la mort d'un joueur international. 0 respect» (Zone mixte, le 04.03.2018) En plus de s'être fait avoir par les Marseillais, le Roumain n'a pas du tout apprécié que la LFP ne respecte pas une minute de silence en mémoire de son ancien partenaire à la Fiorentina, Davide Astori.

10. Adil Rami, à M. Gautier – «Hey, s'il vous plaît. Ouais je sais, je sais t'es un flic ! C'est comme la police, on n'a pas le droit de parler ! Mais regardez un peu ce qu'il se passe» (Canal+, le 05.03.2018) Le défenseur central de l'OM a invectivé l'arbitre de la rencontre contre Nantes, à qui il reprochait de siffler très souvent contre son équipe.

