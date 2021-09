Tottenham met un coup de pression à Harry Kane, les 2 favoris du Barça pour remplacer Ronald Koeman

Le mal-être Harry Kane



Harry Kane est méconnaissable. En 4 journées de Premier League, le serial buteur anglais n'a toujours pas trouvé le chemin des filets avec Tottenham. Une anomalie pour l'attaquant de 28 ans qui a terminé meilleur buteur de Premier League la saison dernière. On apprend ce mercredi matin dans les tabloïds anglais que Tottenham aurait mis un coup de pression au capitaine des Three Lions, en lui demandant de se remettre au diapason et d'oublier l'épisode de son départ avorté à Manchester City. «Dépêchez-vous de régler le problème», écrit notamment le Daily Star, en s'amusant avec son prénom.





Le Barça a coché deux noms pour succéder à Ronald Koeman



«Compte à rebours», titre Sport dans son édition du jour avec Ronald Koeman en couverture. Plus que jamais, le tacticien néerlandais est sur un siège éjectable au FC Barcelone. Les dirigeants barcelonais travailleraient déjà sur son successeur et deux candidats tiendraient la corde : la légende des Blaugranas Xavi Hernandez et Roberto Martinez, le sélectionneur de la Belgique. La pression est plus que jamais sur les épaules de Ronald Koeman.



Le réveil de Luis Suarez



L'Atlético de Madrid s'en remet à El Pistolero, comme on peut le voir sur la Une de Marca. Sur la pelouse de Getafe, les hommes de Diego Simeone ont éprouvé les pires difficultés du monde à l'emporter (1-2). Il a fallu attendre la sortie d'Antoine Griezmann et l'expulsion d'Aleña côté Getafe pour apercevoir un semblant de réaction chez les protégés du Cholo. Le salut est venu de Luis Suarez, auteur d'un doublé et du but libérateur dans le temps additionnel.