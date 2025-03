Tour d’Europe : Mamadou Diakhon, Pathé Ciss, Pape Demba Diop et Izo Sarr buteurs ce samedi

Plusieurs joueurs sénégalais se sont illustrés ce samedi dans les championnats européens. De la France à l'Angleterre, en passant par l'Espagne et la Belgique, Mamadou Diakhon, Pathé Ciss, Pape Demba Diop et Ismaïla Sarr ont tous trouvé le chemin des filets avec leur club respectif.



Mamadou Diakhon décisif contre l'OM

En Ligue 1, le jeune franco-sénégalais Mamadou Diakhon a livré une prestation remarquable avec le Stade de Reims. Il a inscrit un but et délivré une passe décisive lors de la victoire (3-1) face à l’Olympique de Marseille, lors de la 27e journée du championnat français. À seulement 19 ans, l’ailier est en pleine ascension depuis le début de l’année.



Pathé Ciss buteur en Liga

En Espagne, Pathé Ciss a également brillé en marquant dès l’entame du match face au Deportivo Alavés. Son but a contribué à la victoire 2-0 du Rayo Vallecano lors de la 29e journée de la Liga. Le milieu de terrain sénégalais signe ainsi son troisième but de la saison.



Pape Demba Diop en pleine forme en Belgique

De son côté, Pape Demba Diop a participé activement au succès de Zulte Waregem en Challenger Pro League belge (deuxième division). Le joueur de 21 ans a inscrit son sixième but de la saison lors de la victoire 3-1 contre les Futures d’Anderlecht. Avec également trois passes décisives à son actif en 27 matchs toutes compétitions confondues, il s'affirme comme un élément clé de son club.



Ismaïla Sarr guide Crystal Palace en demi-finale de FA Cup

Enfin, en Angleterre, Ismaïla Sarr s’est illustré avec Crystal Palace. Titulaire lors du quart de finale de la FA Cup contre Fulham, l’ailier sénégalais a marqué son neuvième but de la saison en reprenant de la tête un excellent centre d’Eberechi Eze à la 38e minute.



Grâce à cette victoire 3-0 à Craven Cottage, les Eagles décrochent leur billet pour les demi-finales à Wembley, avec l’ambition d’atteindre la finale pour la troisième fois de leur histoire, après 1990 et 2016.