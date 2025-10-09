Tournoi UFOA-A U17 : le Sénégal tenu en échec par la Guinée (1-1)

Le Sénégal et la Guinée se sont neutralisés (1-1) ce jeudi lors de la deuxième journée du tournoi qualificatif de la zone UFOA-A des moins de 17 ans, dans le groupe B.



Les « Lionceaux » ont rapidement pris l’avantage grâce à un but d’Ibrahima Dione, avant de se faire rejoindre en fin de rencontre par une équipe guinéenne accrocheuse.



Avec ce nul, la Guinée totalise désormais quatre points, tandis que le Sénégal enchaîne un deuxième match nul consécutif (2 pts).



Dans l’autre rencontre du groupe, la Mauritanie a dominé la Sierra Leone (2-1).



Le Sénégal disputera son dernier match de poule dimanche face à la Mauritanie (3 pts), une rencontre décisive pour la qualification à la prochaine Coupe d’Afrique des Nations U17.

