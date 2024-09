Tournoi UFOA-A U20 : le Sénégal défend son titre en finale contre la Sierra Leone

Le Sénégal affronte la Sierra Leone ce samedi à 16h00 GMT en finale du Tournoi de l'Union des Fédérations Ouest-africaines de Football (UFOA/A) au Complexe Samuel Kenyan Doe Stadium à Monrovia.



Ayant validé le ticket qualificatif à la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) dans cette catégorie prévue en 2025, Sénégalais et Sierra-Léonais devront se battre pour décrocher le tournoi régional.



Les U20 du Sénégal auront l'occasion de défendre leur titre remporté en 2022. Le Sénégal, avec un match en moins parce que la poule B était réduite à 3 équipes suite au désistement de la Mauritanie, présente de solides statistiques : 2 victoires sur le score de 2-0 face au Mali et à la Guinée et 1 nul contre la Gambie (2-2), 6 buts marqués et 2 encaissés.



Comme le Sénégal, la Sierra Leone est invaincue dans ce tournoi. Leader du groupe B devant la Guinée, le Liberia (pays hôte) et la Guinée Bissau, les Leone Stars ont dominé la Gambie en demi-finale (3-0). Ils ont remporté tous leurs matchs depuis le nul (0-0) de la première journée face à la Guinée.



Avec 3 victoires face au Liberia (3-1), la Guinée Bissau (1-0) et donc la Gambie (3-0). Au total, les Leone Stars ont inscrit 7 buts contre 1 seul encaissé. Leur capitaine Momo Camara, deux fois «homme du match», est l'actuel meilleur buteur de ce tournoi avec 3 réalisations.



Avec des statistiques impressionnantes des deux équipes, les supporter peuvent s'attendre à une finale passionnante ce samedi.



La Guinée et la Gambie s'affronteront pour la troisième place du tournoi à 13h00 GMT ce même jour.





Programmes Finales





Samedi 28 septembre 2024



3e place



13h00 Gambie – Guinée





16h00 Sierra Leone – Sénégal