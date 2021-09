Trafic de passeports diplomatiques impliquant des députés: Pape Diop fait des révélations explosives

Pape Diop, ancien député et président de l'Assemblée nationale du Sénégal, s’est exprimé sur l’affaire de présumé trafic de passeports diplomatiques impliquant deux députés de la mouvance présidentielle. A l’en croire, la liste des parlementaires impliqués est plus longue, d’où la nécessité de mener une enquête sérieuse remontant jusqu’aux années 2000.



« Certains députés se marient et six mois plus tard, ils reviennent présenter un certificat de divorce. Par la suite, ils se remarient pour faire bénéficier leurs conjointes du sésame », a dit Pape Diop, au terme d’une rencontre avec le Khalife général des Mourides à Touba.



Il a fait savoir que ce trafic de passeports diplomatiques ne concerne pas que ces deux députés cités. Pape Diop est d’avis qu’une enquête sérieuse doit être menée. Ce, même si elle doit remonter jusqu’aux années 2000 pour que la lumière soit faites et les coupables punis.



Pour l’ancien président de l’Assemblée nationale dont les propos sont relayés par Les Echos, cette affaire doit être tirée au clair et il revient au ministre de la Justice de jouer sa partition pour que l’Assemblée nationale puisse procéder à la levée de l’immunité parlementaire des mis en cause.