Transféré en Arabie Saoudite, Ngolo Kanté veut continuer son aventure avec l’Équipe de France

N’Golo Kanté (32 ans) n’a pas tourné la page de l’équipe de France. Le milieu de terrain a conclu sa lettre d’adieu adressée à Chelsea sur son compte Instagram en donnant rendez-vous avec Il Ittihad, son nouveau club, et l’équipe de France. "A très vite sur les terrains pour de nouvelles aventures avec Al Ittihad et les Bleus", a-t-il lancé.



Kanté n’a plus porté le maillot français depuis le match de Ligue des Nations face au Danemark (1-2), le 3 juin 2022. Cette longue absence s’explique par une longue blessure aux ischio-jambiers qui lui a fait manquer une grande partie de la saison. Il a notamment déclaré forfait pour la Coupe du monde après avoir été l’un des grands acteurs du sacre en 2018. Appelé pour la première fois en 2016, Kanté s’est vite imposé comme un élément indispensable de l’entrejeu français (53 sélections, 2 buts).