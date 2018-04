Transfert : Le Président de Torino chambre Nice sur le dossier Mbaye Niang

Vendredi, Mino Raiola avait ouvert la porte à l’OGC Nice dans le dossier M’Baye Niang, l’agent de l’attaquant français jugeant que ce dernier serait un parfait remplaçant à Mario Balotelli, un autre de ses clients, dont le départ du Gym est inéluctable.



Mais du côté du club turinois, où M’Baye Niang a été prêté cette saison avec option d’achat obligatoire par le Milan AC, on n’a pas mis longtemps à réagir à cette idée de l’agent de Niang et Balotelli.



En effet, le président du Torino a rapidement mis un terme aux supputations. « Niang a connu d’excellents moments cette saison (…) Il a connu une période difficile comme le reste de l’équipe. Mais je pense qu’il a un potentiel énorme, et en janvier j’ai refusé des offres importantes, plus élevées que le prix payé, parce que je pense que c’est vraiment un joueur important pour nous. Un départ à Nice ? Oui peut-être en vacances… », a ironisé Urbano Cairo, clairement pas décidé à se séparer de M’Baye Niang.