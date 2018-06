Transfert d’argent : le Renapta marche contre Orange

En conférence de presse à Kaolack, Moustapha Thiam, le porte-parole du jour de déclarer : «le Renapta proteste contre la décision unilatérale et in-concertée de Orange de réduire drastiquement les commissions sur les dépôts et retraits des clients mettant ainsi en péril le travail de plusieurs milliers de jeunes sénégalais».Poursuivant, il ajoute, «le Renapta sollicite le soutien de la population contre ses mesures qui provoqueront à coup sûr une perte d’emploi énorme menaçant l’économie de notre pays et constituent une nouvelle forme d’exploitation inacceptable».Dans le nouveau plan de commissionnement appliqué par le réseau Orange Money, le prestataire doit gagner 7 F Cfa pour le dépôt de 1000 F Cfa.