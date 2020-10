Transfert de Mbaye Niang à Saint-Etienne: pourquoi ça coince

Alors que tout semblait réglé pour un prêt à Saint-Etienne, M’Baye Niang se fait attendre dans le Forez. En cause, selon l’Equipe, l’irruption de dernière minute de ses agents dans le dossier. L’attaquant international sénégalais du Stade Rennais, décidé de rejoindre les Verts pour devenir leur joker, attend dans la région stéphanoise que l’affaire se décante, lui qui dispose d’un bon de sortie, les deux clubs étant parvenus à se mettre d’accord.



Stéphan se tient prêt à le récupérer

Oui mais voilà, selon le quotidien L’Equipe, les agents de Niang auraient brusquement débarqué à l’Etrat, le centre d’entraînement de l’ASSE, la veille, vendredi. Or, il se trouve que le Sénégalais est brouillé avec eux. Niang leur aurait reproché son transfert avorté à Marseille et de ne pas lui avoir trouvé une solution de repli par la suite, raison pour laquelle il aurait choisi de gérer seul son passage du Stade Rennais à Saint-Etienne.



Toujours selon le quotidien L’Equipe, les agents en question réclameraient de toucher leur commission d’agent dans ce dossier, leur mandat se terminant en janvier. Sous contrat avec Rennes jusqu’en 2023, M’Baye Niang devrait toutefois, à moins d’un nouveau rebondissement, rejoindre Saint-Etienne dans le cadre d’un prêt sans option d’achat. En cas d'échec, son entraîneur à Rennes Julien Stéphan s'est dit prêt sur RMC à l'accueillir "à bras grands ouverts".



RMC Sport