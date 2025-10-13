Transformation de l’Enseignement Supérieur : le Président Diomaye donne les directives

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye a réaffirmé sa volonté de mobiliser les moyens adéquats pour transformer le secteur de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Lors du dernier Conseil des ministres exceptionnel tenu le jeudi 9 octobre, le chef de l’Etat a donné des instructions claires pour concrétiser cette ambition, notamment dans le cadre de l'Agenda national de Transformation (ANT). Diomaye a demandé au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation de finaliser le Plan d’actions prioritaires (2026-2028).



Ce plan, selon le communiqué, est le fruit des concertations menées dans le cadre de l'ANT et doit servir de feuille de route pour les prochaines étapes de la réforme du secteur.



Afin d'assurer une exécution rigoureuse, le Premier ministre a été chargé de superviser le suivi de l'exécution des projets prioritaires retenus pour l'Enseignement supérieur.

Cette instruction met en évidence l'importance accordée par l'exécutif à la bonne marche de ce secteur crucial pour le capital humain et l'innovation au Sénégal.