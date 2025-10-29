Transformation systémique du secteur agrosylvopastoral et halieutique : le Chef de l’État annonce une réforme majeure

Le Sénégal engage une refonte de son modèle agrosylvopastoral et halieutique. Sous l’impulsion du Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le Gouvernement finalise, vingt (20) ans après la première mouture, un nouveau projet de loi agrosylvopastoral et halieutique consolidé, fruit de concertations nationales élargies.



Cette réforme, au cœur de la première réunion du Conseil national d’orientation agrosylvopastoral et halieutique, vise à assurer la transformation durable et intégrée des secteurs agricole, pastoral, forestier et halieutique. Le Chef de l’État a exhorté le Premier ministre à accélérer l’adoption du texte et de ses décrets d’application, tout en renforçant la coordination intersectorielle et la professionnalisation des métiers ruraux.



Parmi les priorités « la montée en puissance de la protection sociale des producteurs et pêcheurs, la réforme du crédit agricole, la digitalisation des procédures et la maîtrise des statistiques du secteur, et la mise en place d’un Fonds national de Recherche et de Développement agrosylvopastoral et halieutique. » Le Président a également insisté sur la valorisation des produits locaux et la promotion d’une véritable doctrine du « Consommer local », pilier d’une souveraineté économique et alimentaire durable.