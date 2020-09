Travaux d’éclairage tronçon Thiaroye-Keur Massar: Jours et heures de fermetures de la section Thiaroye-Rufisque (Autoroute de l’Avenir)

L’Autoroute de l’Avenir vous informe de la fermeture de la section courante entre la gare de Thiaroye et l’échangeur de Rufisque Ouest dans les deux sens Thiaroye - Keur Massar, en raison des travaux d’éclairage.



• La nuit du mardi 22 au mercredi 23 septembre 2020 entre 23h00 et 05h00 du matin

• La nuit du mercredi 23 au jeudi 24 septembre 2020 entre 23h00 et 05h00 du matin

• La nuit du jeudi 24 au vendredi 25 septembre 2020 entre 23h00 et 05h00 du matin



Dans le sens Dakar vers Rufisque, vous devrez prendre la sortie n°07 Thiaroye Sud.

Si vous souhaitez poursuivre votre trajet après Rufisque, vous pourrez reprendre l’Autoroute au niveau de l’entrée n°09 Rufisque Ouest.

Dans le sens Rufisque vers Dakar, vous devrez prendre la sortie n°09 Rufisque Ouest.

Si vous souhaitez poursuivre votre trajet vers Dakar, vous pourrez intégrer l’Autoroute, à partir de l’entrée n°07 Thiaroye Nord.

Une signalisation adaptée sera mise en place par nos services.



L’Autoroute de l’Avenir vous remercie pour votre patience et vous souhaite une bonne route