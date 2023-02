Tribunal : les 15 militants de Pastef à nouveau devant le procureur ce mardi

Les militants de Pastef, arrêtés à la cité Keur Gorgui (Dakar) le 2 février dernier, ont bénéficié d'un retour de parquet. Déférés hier lundi, ils feront à nouveau face au procureur de la République ce mardi.



Ils sont "disséminés entre les brigades de Ouakam, Foire et Thiong, ils attendent donc que le Procureur veuille bien statuer", a écrit sur sa page Facebook, leur avocat Me Cheikh Khoureyssi Ba.



Les mis en cause ont été arrêtés le 2 février, au abord du domicile du leader de Pastef Les Patriotes, sis à la cité Keur Gorgui, jeudi dernier, lors du procès opposant Ousmane Sonko à Mame Mbaye Niang.