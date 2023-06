Trois morts à Kiev dans une attaque aérienne (autorités)

e nouvelle attaque aérienne sur la capitale ukrainienne tôt jeudi 1er juin a fait trois morts, parmi lesquels deux enfants, ont annoncé le maire de Kiev Vitali Klitschko et les autorités militaires. « Trois personnes sont mortes et quatre personnes ont été blessées dans le district de Desnyansky », a écrit l'administration militaire de Kiev sur Telegram.



« Parmi les trois morts dans le district de Desnyansky, il y avait deux enfants (âgés de 5-6 et 12-13 ans) », selon la même source. Vitali Klitschko a expliqué sur Telegram : « Selon les premiers rapports des secouristes, trois morts, dont deux enfants, et quatre blessés ont été trouvés » dans cette partie de Kiev.



Plusieurs missiles russes avaient été tirés en direction de la capitale ukrainienne cette semaine. Lundi, une attaque diurne inhabituelle sur Kiev avait conduit les habitants à se mettre à l'abri.