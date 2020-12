Troisième anniversaire de l’aéroport Dakar Blaise Diagne : Le trafic est à 48% du niveau de trafic de l’année dernière

Sur le trafic, le directeur général de LAS précise que le niveau de trafic équivaut à 48% du trafic de l’année dernière soit une réduction de trafic de -52%. Seulement cela n’empêche pas de maintenir le niveau de qualité de service, Xavier Mary soutient que le travail continue pour maintenir le niveau de qualité de service et restez prêts pour la relance à la fin de la pandémie. C’est dans ce sillage qu’il faut inscrire ce nouveau terminal VIP comme d’autres projets, amélioration continue de la fluidité dans l’aérogare, un nouveau point de restauration rapide à l’Embarquement, un autre salon VIP à la zone Arrivée la centrale solaire et d’autres projets environnementaux pour démontrer que nous sommes un aéroport responsable.



Ce troisième anniversaire va se poursuivre ce jeudi par la réception d’une salle de classe offerte par LAS à l’école du village de GAPP dans la commune de Keur Mousseu et une remise de matériels scolaires à cette commune et à celle de Diass. Le dernier tableau de cet anniversaire marqué par le covid-19 sera prochainement une exposition de photos dans l’aérogare en collaboration avec l’Aspt dans le cadre de la promotion de la Destination Sénégal.