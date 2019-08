Tunisie: l'homme d'affaires et candidat à la présidentielle Nabil Karoui arrêté

Sous le coup d'une procédure depuis 2016, l'homme avait été inculpé au début de l'été pour « blanchiment d'argent » avec son frère. Mais il avait été laissé en liberté. D'où la stupéfaction de ses proches. Ses avocats dénoncent « une mascarade » et une procédure qui viole à la fois le code de procédure pénale et la Constitution tunisienne.



Quand l'homme d'affaires a été inculpé, il a été laissé en liberté. Les seules réserves posées par le juge d'instruction concernaient une interdiction de voyager et le gel de ses avoirs financiers. Sur ces deux derniers points, ses avocats ont fait appel.



Et c'est pour cela que la chambre de mise en accusation s'est réunie ce vendredi. Mais contre toute attente, elle a délivré un mandat de dépôt alors qu'elle n'avait pas été saisie sur ce point.



L'appel des avocats s'est en quelque sorte retourné contre leur client. « Une aberration juridique » pour Kamel Ben Messaoud, le président du collectif qui défend Nabil Karoui. « La chambre d'accusation a outrepassé ses pouvoirs », explique-t-il.



La défense du candidat déposera donc un pourvoi en cassation sans attendre, dès lundi. Elle dénonce une arrestation politique liée à la popularité de leur client.



"Il n’y a aucun doute que la décision a été politique, parce qu’une telle aberration ne peut être commise par un juge impartial. C’est un juge qui est au service du pouvoir exécutif", a déclaré Me Kamel Ben Messaoud, avocat de Nabil Karoui.