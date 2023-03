Tunisie: l'influent ministre de l'Intérieur Taoufik Charfeddine annonce sa démission

L'influent ministre de l'Intérieur tunisien Taoufik Charfeddine, un proche du président Kaïs Saïed, a annoncé vendredi 17 mars sa démission, affirmant vouloir se consacrer à ses enfants après le décès de sa femme l'année dernière. En poste depuis octobre 2021, Taoufik Charfeddine, 54 ans, a affirmé à la presse avoir demandé à M. Saied de mettre fin à ses fonctions et l'a « remercié de s'être montré compréhensif et d'avoir autorisé à être relevé de mes responsabilités au ministère de l'Intérieur ». L'épouse de M. Charfeddine et mère de leurs trois enfants est décédée en juin 2022 à la suite d'un incendie causé par une fuite de gaz dans leur résidence.