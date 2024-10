Tunisie : le président Kaïs Saïed réélu avec 90,7% des suffrages (officiel)

Le président sortant Kaïs Saïed a remporté avec 90,7% des voix l'élection présidentielle de dimanche, a annoncé l'autorité électorale Isie ce lundi 7 octobre. Le taux de participation s'est établi à 28,8%, a aussi indiqué l'Isie, soit le plus fort taux d'abstention depuis l'avènement de la démocratie en 2011. Les deux autres candidats, Ayachi Zammel et Zouhaïr Maghzaoui, se sont adjugés respectivement 7,35% et 1,97% des suffrages, selon l'Isie.