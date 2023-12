Turquie : Besiktas vire Vincent Boubakar, Eric Bailly et trois autres joueurs

Besiktas exclut cinq joueurs de son effectif. Le club de première division du championnat turc a annoncé cette décision, ce lundi 11 décembre 2023 à travers un communiqué.



Le capitaine des Lions indomptables du Cameroun, Vincent Aboubakar et son compatriote Jean Onana, l’Ivoirien Eric Bailly, l’Algérien Rachid Ghezzal et le Français, Valentin Rossier sont les cinq joueurs virés par le club.



Selon le communiqué, ils ont été renvoyés pour des raisons de « mauvaises prestations d'incompatibilités au sein de l'équipe ». Après 15 journées de championnat, les "Aigles noirs" sont distancés de 14 points par les deux autres grosses écuries stambouliotes, Fenerbahçe et Galatasaray, au coude à coude en tête du classement. Besiktas est 5e du championnat turc.



L'ancien basketteur et homme d'affaires, qui a pris les rênes de Besiktas, il y a quelques jours, veut revoir l’effectif du club. Parmi ses objectifs, le président de Besiktas souhaite nouer un accord avec le Paris Saint-Germain pour favoriser la venue à Istanbul de jeunes joueurs issus du centre de formation du club français.