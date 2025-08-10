Turquie : Ousmane Sonko annonce la facilitation des titres de séjour pour les ressortissants sénégalais

La réunion, tenue dans un hôtel d'Istanbul comble, a permis aux représentants des Sénégalais de Turquie, dont la Fédération des Sénégalais, l'association des étudiants, et la représentante des femmes sénégalaises, de dénoncer les tracasseries administratives et les difficultés liées aux contrôles policiers. Un représentant des Sénégalais de Grèce était également présent, soulignant l'ampleur transnationale des défis migratoires .



Si Sonko a rassuré la communauté en relayant la promesse turque, il a aussi rappelé les limites de l'intervention sénégalaise : "Aucun État ne peut obliger un autre à enfreindre sa législation migratoire". Il a insisté sur la nécessité de respecter les lois locales, tout en misant sur la qualité des relations bilatérales pour résoudre ces questions "avec diplomatie et méthode". Le Premier ministre a révélé que le sujet avait été abordé directement avec Erdogan lors d'un tête-à-tête, ce dernier ayant salué la "bonne réputation" des Sénégalais en Turquie .

Cette annonce s'inscrit dans un contexte plus large de renforcement des liens entre les deux pays. La Turquie, qui abrite 1 924 Sénégalais selon l'ambassadeur Moustapha Sokhna Diop, est un partenaire stratégique pour Dakar, avec des échanges commerciaux atteignant 249 milliards de FCFA en 2024 et des investissements turcs dans des projets structurants comme l'aéroport Blaise Diagne . Par ailleurs, quatre accords ont été signés durant cette visite, couvrant la défense, l'éducation et la culture, reflétant la diversification de la coopération .

Ousmane Sonko a clôturé son séjour en Turquie par un forum économique turco-sénégalais, appelant les investisseurs à participer au "Invest in Sénégal" prévu en octobre 2025.

Lors d'une rencontre avec la diaspora sénégalaise à Istanbul le 9 août 2025, le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a annoncé une avancée majeure pour les ressortissants sénégalais résidant en Turquie.En fait, les autorités turques ont promis de faciliter l'obtention des titres de séjour, répondant ainsi à une préoccupation récurrente exprimée par la communauté. Cette annonce intervient dans le cadre de la visite officielle de cinq jours de Sonko en Turquie, marquée par des discussions bilatérales avec le président Recep Tayyip Erdogan. .