Turquie : Papiss Demba Cissé offre la victoire à Alanyaspor face au Kayserispor (1-0)

Ce weekend lançait le début du championnat turc, la Super Ligue. Et pour son premier match de la saison, Papiss Demba Cissé a ouvert son compteur en offrant aux siens le but de la victoire.



Alanyaspor ouvrait sa saison de Super Ligue ce samedi face au Kayserispor. Et pour cette première sortie, Alanya a du compter sur son buteur sénégalais pour gagner son entrée en matière. Dans un match fermé où les deux équipes se tenaient au coude à coude (0-0).

C’est seulement à la 86′ minute que le sort du match est scellé par Papiss Cissé. Troisième meilleur buteur de la précédente saison, le buteur sénégalais est bien parti pour réitérer un championnat réussi.