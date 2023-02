Turquie, séisme : Christian Atsu sous les décombres

Ancien joueur du FC Porto, de Chelsea et de Newcastle, l’attaquant ghanéen Christian Atsu évolue en Turquie depuis septembre dernier. Joueur d’Hatayspor, l’ailier gauche de 31 ans comptabilise 4 matches cette saison pour 1 seule réalisation. Alors que la Turquie a subi trois tremblements de terre, il aurait été l’une des victimes collatérales de cette catastrophe naturelle selon le média local Star.



Alors qu’un séisme de magnitude 7,7 a touché la ville de Kahramanmaraş, Christian Atsu et le directeur sportif d’Hatayspor Taner Savut sont actuellement sous les décombres et les secours essayent de les aider. Deux autres joueurs Burak Öksüz et Bertuğ Yıldırım ont été sortis des décombres tout comme deux membres du staff technique.