Twitter : Madické Niang et Ousmane Sonko prêts pour le #SunuDébat lancé par les internautes

Le président Me Madické Niang est prêt. #SunuDebat #Sunu2019

— Madické Niang (@madicke2019) 9 janvier 2019

Merci pour cette belle initiative.

Nous ne demandons que ça car les citoyens sénégalais méritent de mieux connaître les candidats qui sollicitent leurs voix, leur vision et leur programme. À l'image de ce qui se fait dans les grandes démocraties. #JeSuisPret

— Ousmane Sonko (@SonkoOfficiel) 9 janvier 2019

Lancé par une internaute sénégalaise qui se fait appeler « Call Me WaWa », le Hashtag #SunuDebat est en train d’atteindre des proportions encourageantes pour la tenue d’un débat présidentiel entre candidats avant de l’élection du 24 février 2019. Madické Niang et Ousmane Sonko, potentiellement candidats pour avoir validé leur parrainage, se sont dits prêts sur Twitter à participer à ce débat qui serait historique.Me Madické Niang a été le premier parmi les candidats actuellement en lice, à répondre sur le Réseau social à l’invitation des internautes sénégalais, matérialisée par le post du journaliste-blogueur Pape Ismaila Dieng.S’en est suivi le candidat Ousmane Sonko, qui a d’abord salué l’initiative, qui si elle aboutit, permettra aux citoyens et autres électeurs sénégalais de mieux connaître ceux qui aspirent à les diriger.Les internautes attendent toujours les autres candidats comme le Président Macky Sall, qui semble être la pièce indispensable à la tenue de ce débat. Mais également Idrissa Seck, Karim Wade, et même Khalifa Sall, qui est en prison. Cheikh Issa Sall du PUR n’est pas encore présent sur Twitter, a notre connaissance.