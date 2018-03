U23 : Koto convoque 30 joueurs pour jouer le Maroc en amical

Ces 30 joueurs évoluent tous sur le plan local. La liste retenu par Joseph Koto compte plusieurs joueurs ayant fait les sélections des moins de 20 ans comme le gardien de Dakar SC, Lamine Sarr, l’arrière droit de Teungueth FC, Mamadou Sonko, le milieu de terrain de Dakar Sacré Cœur, Andelinou Corréa.

Il y a aussi Ousseynou Niang et Bamba Kane (Diambars) ainsi que l’attaquant de Mbour PC, Mohamed Pouye.

Les 30 sélectionnés doivent démarrer un stage ce lundi au centre technique Jules Bocandé de Toubab Dialaw.

Voici la liste publiée

Lamine Sarr, Pape Meissa Ba, Andelinou Corréa, Alassane Ndao (Dakar SC), Djiby Diop Diémé et Moussa Djitté (Niary Tally), Cheikh Kane Sarr (Ndangane FC), Fadel Cissé, Niokhor Ba, Ibrahima B. Sagna (AF Darou Salam), Souleymane Cissé, Waly Ndiaye, Thierno Thioub (Stade de Mbour), Mamadou Sonko, Malick Sambou, Faly Ndao (Teungueth FC), Mohamed Pouye (Mbour PC), Ansou Sow (Jaraaf), Ousseynou Niang, Bamba Kane, Cheikh Faye et Ibrahima Dramé (Diambars FC), Richard Diong Mendy, Akhibou Ly (CNEPS Excellence), Boubacar Ciss (Renaissance de Dakar), Pape Ibrahima Ba (ISEG), Pape Alioune Ndiaye (Walydaan), Sounkar Tamba (AS Douanes), Mor Talla Nguer (US Gorée), Mohamed Keita (SPEIS Thiès).

Source : APS