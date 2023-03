UCAD : un important lot de cocktails Molotov et de masques à gaz saisi

En ces temps où la tension politique est vive dans ce pays, les éléments du centre des œuvres universitaire de Dakar ont saisi un important lot de cocktail Molotov et de masques à gaz dans le Campus social de l’Ucad jeudi soir, lors d’une tentative de sabotage, rapporte le journal L’Observateur.



«C’est une importante quantité de cocktails Molotov et de masques à gaz qui a été saisie au niveau du stade entre le Rectorat et le Campus social. Le matériel a été emballé dans des sachets en plastique. C’était quelque chose qui était préparé. On ignore, pour le moment, les auteurs de ces actes. On nous a signalé la présence de ce dispositif à l'intérieur du campus. Nous avons interpellé le commissariat de Point E. Nous allons poursuivre les investigations pour identifier les auteurs », a fait savoir le chef de sécurité du Centre des œuvres universitaires de Dakar (Coud).



Avant d’annoncer qu’une « plainte contre X devrait être déposée au niveau de la Division des investigations criminelles pour identifier les auteurs afin de les traduire devant les juridictions compétentes».