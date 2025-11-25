UEMOA : les collectivités territoriales cherchent de nouvelles sources de financement face aux défis régionaux

Dans un contexte régional marqué par le terrorisme et des défis économiques énormes, les acteurs du Conseil des Collectivités Territoriales (CCT) de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) se sont réunis à Dakar, ce mardi 25 novembre jusqu’au 26 novembre 2025. Au cours d’une Assemblée générale ordinaire, ils veulent réfléchir sur les opportunités et défis liés à la mobilisation des ressources financières dans leur espace commun.



A l’entame de la cérémonie, le président du CCT-UEMOA, Oumar Ba, a reconnu que ses pairs et lui sont confrontés à plusieurs difficultés. «Le premier obstacle, c'est que les collectivités territoriales ne sont pas suffisamment informées des guichets qui sont disponibles. On travaille de manière classique, on attend les subventions de l'État et on fonctionne», a-t-il déploré.



Oumar Ba a aussi estimé que «les modalités d’accès au financement (et) l'élaboration technique des dossiers de projets ne sont pas souvent à la portée des collectivités territoriales», ajoutant que la technicité des dossiers se confronte souvent à une absence de ressources humaines et matérielles.



Mobiliser autrement : les stratégies des élus locaux de l’UEMOA



Conscient que les Collectivités territoriales sont en «première ligne face aux crises climatiques, alimentaires, sécuritaires et sociales», le président Oumar Ba pense qu’il faut «aller chercher au-delà du financement» des États de l’UEMOA. Face à ce qu’il qualifie d’ «urgence», il a appelé certains de ses partenaires (Union européenne, Banque Mondiale, etc.…) à œuvrer pour «la mise en œuvre du mécanisme communautaire de financement des collectivités territoriales».



Président de l’Union des villes et communes de Côte d’Ivoire (UVCOCI), le maire ivoirien, Amadou Koné, a appelé, quant à lui, ses paires à «faire preuve d'innovation» dans la mobilisation des ressources. «Je me suis engagé dans la notation financière de ma commune. On est en train de travailler avec le gouvernement pour que le cadre réglementaire soit mis en place pour que la commune de Bouaké (centre ivoirien) puisse aller sur le marché financier, lever des ressources communautaires», a-t-il précisé.



Le premier responsable de l’UVICOCI, par ailleurs ministre ivoirien des transports, a également plaidé pour la transparence dans la gestion des ressources financières, estimant que «le secteur privé a juste besoin d'être rassuré d'un climat d'affaires qui soit prospère».



Le Conseil des Collectivités territoriales de l’UEMOA compte 48 membres, soit six (6) représentants pour chacun des 8 pays de l’Union. Les membres sont réunis à Dakar, avec pour thème : «mobilisation des ressources au profit de l’UEMOA. Défis et opportunités».

