UFOA A Dames 2020: Sénégal-Mali en finale ce samedi

Le verdict sera donné dans l’après-midi. Encore quelques moments de suspens et le vainqueur de cette compétition sera connu ce samedi 7 mars 2020 au Makeni Stadium de Sierra Leone.



Ça passe ou sa casse ! Cela pourrait être le slogan de chacune des deux équipes de footballeuses qui s’affrontent ce samedi. Le Mali ayant réalisé une performance quasi parfaite voudra bien remporter l’UFOA A Dames 2020. Les Maliennes n’ont perdu aucun match depuis les phases de poules. Elles n’ont pas encaissé le moindre but et ont été celles qui ont le plus marqué (17 buts). Les Sénégalaises qui ont également réalisé un parcours acceptable essayeront de tirer la chance vers leur côté pour remporter le trophée.



Ce qui est certain, l’une des deux sélections prendra le dessus sur son adversaire. Ce n’est qu’une question d’heures pour découvrir le champion en titre de l’UFOA A Dames 2020. La troisième place sera disputée entre le Libéria et le Cap-Vert. Toutes les deux rencontres seront jouées au stade de Makeni. La petite finale sera jouée à 14h et le choc de la fin se jouera à 16h30 GMT.



Africa Foot United