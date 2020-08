Uemoa : La Bceao annonce une poursuite de la baisse de l’activité dans le Btp en mai 2020

Selon la Bceao qui donne l’information dans sa Note mensuelle de conjoncture économique de mai 2020, l’indice synthétique de conjoncture, qui résume le sentiment des acteurs des Btp, s’est certes, accru mais reste en territoire négatif, passant de -13,2 en avril 2020 à -10,0 en mai 2020.



Selon l’institution, le repli de l'activité dans les Btp serait lié à la diminution de la demande de travaux (baisse de signatures de nouveaux contrats ayant conduit au recul de nouveaux travaux) et à la détérioration des conditions d'approvisionnement (hausse des coûts d'exploitation et rareté de la main d'œuvre).



Par rapport à la même période de l'année précédente, une baisse du volume de l'activité a été observée dans l'ensemble des compartiments des bâtiments et travaux publics. La Bceao ajoute que tous les Etats membres de l'Uemoa sont concernés par ce repli, à l'exception du Sénégal, du Mali et de la Guinée-Bissau où les chefs d'entreprise ont indiqué une nette amélioration de l'activité.



Lejecos