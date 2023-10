Ukraine: de violents combats se déroulent à Avdiïvka, cible d'une offensive russe majeure

Lourdes pertes humaines et matérielles





Avdiïvka, érigée autour d'une vaste cokerie, est située à 13 km de Donetsk, la capitale, sous contrôle russe, de la région éponyme dont le président russe Vladimir Poutine a revendiqué l'annexion il y a un an. Elle est à proximité de la ligne de front depuis 2014, quand a commencé la guerre entre l'armée ukrainienne et des séparatistes pilotés et armés par la Russie, dans la foulée de l'annexion de la péninsule de Crimée. Cette zone est donc particulièrement fortifiée.

Dans l’est de l’Ukraine, les troupes russes ont lancé une offensive majeure contre Avdiivka, dans la région de Donetsk. D’après Kiev, écrit notre correspondante régionale, Emmanuelle Chaze, quelques 2 000 soldats russes sont passés à l’attaque depuis plusieurs jours, appuyés par un lourd arsenal de véhicules blindés et de chars ainsi que par une artillerie et un dispositif aérien qui pilonnent sans relâche cette ville où se trouveraient encore plus de mille civils.Le chef de l’administration militaire d’Avdiivka, Vitaly Barabach, estime que les Russes ont mobilisé un nombre inhabituel de moyens sur ce champ de bataille : « L'ennemi ne cesse de prendre d'assaut les positions. Ils (les militaires russes, ndlr)) viennent de toutes les directions, ils sont nombreux », a-t-il poursuivi. Le président Volodymyr Zelensky souligne que les forces ukrainiennes y tiennent leurs positions malgré les difficultés.Selon l’Institut pour l’étude de la guerre, un observatoire de recherche américain, les troupes russes ont récupéré quelques 4km² de territoire mais au prix de lourdes pertes matérielles et humaines. Selon la chaîne Telegram russe Rybar, proche des militaires, les forces de Moscou ont notamment capturé une hauteur dominante sur le flanc nord et sont entrées dans le village de Stepové au nord-ouest d'Avdiïvka, où se déroulent actuellement les combats. L’issue de ces assauts reste incertaine, alors que les troupes ukrainiennes continuent leurs opérations en rapportant des avancées dans les secteurs de Bakhmout et de Zaporijjia.