Ukraine: des morts lors d'un bombardement russe à Zaporijjia

Au moins trois personnes ont été tuées dans un bombardement aérien russe sur la ville de Zaporijjia, dans le sud de l'Ukraine, ont annoncé, lundi 22 septembre, les autorités, citées par l'AFP. Ce bombardement a également fait deux blessés, dont un se trouve dans un état grave, a écrit sur Telegram le chef de l'administration régionale de Zaporijjia, Ivan Fedorov. D'autres attaques russes dans la nuit de dimanche à lundi ont fait un blessé à Kiev, et un autre à Soumy, selon des responsables locaux. Du côté russe, les autorités avaient auparavant fait état de trois morts et 16 blessés dimanche soir en Crimée dans une attaque de drones ukrainienne, écrit encore l'agence de presse française.