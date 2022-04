Ukraine: deux volontaires humanitaires britanniques «capturés», selon une ONG

Deux volontaires britanniques ont été «capturés» par des soldats russes en Ukraine, a affirmé vendredi Presidium Network, une organisation à but non lucratif ayant son siège au Royaume-Uni.



«Deux citoyens britanniques, travaillant en tant que volontaires non liés à nous mais connus de nous, Paul Urey (né en 1977) et Dylan Healy (né en 2000)», ont été «capturés par l'armée russe à un point de contrôle en Ukraine lundi», a dit Dominik Byrne, l'un des fondateurs de cette ONG, précisant que les deux hommes «sont allés en Ukraine de leur propre chef».